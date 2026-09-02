İran’dan CENTCOM  Sözcüsü’nün iddiasına tepki

Bekayi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “CENTCOM Sözcüsü, Sirik’teki cinayeti inkar ederken ABD’nin sivilleri hedef almadığını iddia ediyor” dedi.

Bekayi, “Görünüşe göre bir şeyi daha unutmuş; Amerikan yapımı ‘Homeland’ dizisinin dördüncü sezonunda bile, bir Amerikan İHA’sının Pakistan’da bir düğüne düzenlediği ve yaklaşık 40 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırı konu edilmişti. Gerçek o kadar korkunç ki, Amerikan propagandası bile bugün Hawkins’in ortaya attığı bu iddiayı dile getiremiyor” ifadelerini kullandı.

Saldırının bir kurgu olmadığını vurgulayan Bekayi, “Sirik bir hikâye değil. Siviller gerçek, kurbanlar gerçek” diye konuştu.

