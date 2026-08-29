İran'da terör unsurlarına ağır darbe

Devrim Muhafızları Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistan-Belucistan eyaletine girişi tespit edilen terör grubu, İstihbarat Bakanlığı, Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü güçlerinin katıldığı ortak operasyonla çökertildi.

Operasyon sonucunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör grubunun 6 üyesi ve destekçisinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda terör unsurlarına ait 20 paket patlayıcı madde ve düzenekleri, çok sayıda hafif ve yarı ağır silah ile mühimmatın yanı sıra Starlink uydu haberleşme cihazlarının ele geçirildiği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, söz konusu terör grubunun ülkenin güneyinde sabotaj hazırlığında olduğu ifade edildi.