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29 Ağu 2026 17:21

İran'da terör unsurlarına ağır darbe

İran'da terör unsurlarına ağır darbe

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Belucistan eyaletine sızmaya çalışan bir terör grubunun çökertildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistan-Belucistan eyaletine girişi tespit edilen terör grubu, İstihbarat Bakanlığı, Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü güçlerinin katıldığı ortak operasyonla çökertildi.

Operasyon sonucunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör grubunun 6 üyesi ve destekçisinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda terör unsurlarına ait 20 paket patlayıcı madde ve düzenekleri, çok sayıda hafif ve yarı ağır silah ile mühimmatın yanı sıra Starlink uydu haberleşme cihazlarının ele geçirildiği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, söz konusu terör grubunun ülkenin güneyinde sabotaj hazırlığında olduğu ifade edildi.

News ID 1938202

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