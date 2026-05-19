İran'da dört terör hücresi çökertildi

İran İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda faaliyet gösterdiği belirtilen dört terör hücresinin tespit edilerek dağıtıldığı duyuruldu.

Açıklamada toplam 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, bu kişilerin ABD-İsrail destekli tekfirci terör ağlarıyla bağlantılı olduğu ve doğrudan düşman istihbarat servisleri veya onlara bağlı gruplar tarafından yönlendirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin planlanan saldırıları gerçekleştirmeden önce yakalandıkları ifade edildi.

Yetkililer ayrıca baskınlar sırasında çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada bir adet DShK ağır makineli tüfek, iki adet RPG-7 roketatar ve bunlara ait yedi roket, bir adet M4 Carbine tipi silah, beş adet Kalaşnikof tüfek, altı tabanca ile yüksek miktarda mühimmat bulunduğu belirtildi.

Bunun yanında askeri dürbünler, kontrol noktası ekipmanları, kripto para madenciliği cihazları ve çeşitli kesici aletlerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada gözaltına alınan kişilerin çoğunun yabancı uyruklu olduğu, komşu ülkelerde bulunan silahlı gruplarda askeri ve patlayıcı eğitimi aldıktan sonra İran’a giriş yaptıkları ve bölgede sabotaj, suikast ile terör eylemleri planladıkları ifade edildi.