Irak-İran sınırında Şeyb, Şelamçe ve Mendeli kapıları yeniden açıldı

Irak resmi haber ajansının haberine göre, Irak Güvenlik Medya Ağı bugün yaptığı açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi’nin talimatları doğrultusunda Şeyb (Çazabe), Şelamçe ve Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleri ile ticari faaliyetlerin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ile Sınır Kapıları Kurumu arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından sınır kapılarındaki faaliyetler şu şekilde yürütülecek:

Yerel saatle bugün saat 06.00’dan itibaren Şeyb ve Şelamçe sınır kapılarından yolcu girişleri yeniden başladı.

Ticari faaliyetler ise Şelamçe’de pazartesi, Mendeli’de salı ve Şeyb’de perşembe günü, yerel saatle 06.00’dan itibaren yeniden başlayacak.

Iraklı kurum ayrıca Zerbatiye (Mehrân) ve el-Münzeriyye (Hüsrevi) sınır kapılarında yolcu geçişleri ile ticari faaliyetlerin kesintiye uğramadığını ve 24 saat boyunca devam ettiğini belirtti.