Türkiye'den kalkan özel jet Libya'da düştü

Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.
Özel jetin iş insanı Hamdi Akın'a ait olduğu ortaya çıktı.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanı'nda özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı aktarıldı. Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu açıklandı.
Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
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