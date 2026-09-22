THY, Ajet ve Pegasus'un İran kararı Türkiye'nin kurumları adına bir utançtır

Vatan Partisi'nin Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabı X üzerinden THY, Ajet ve Pegasus’un İran kararına sert tepki gösterdi.

Özgür Bursalı’nın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“THY, Ajet ve Pegasus’un, ABD’nin yaptırımlarıyla birlikte İran’a iki yönlü bütün uçuşlarını iptal etmesi, Türkiye’nin kurumları adına bir utançtır ve Türkiye’ye yaptırımdır. Bu kararlar, Türkiye ekonomisine, enerji güvenliğimize, ticari ilişkilerimize, komşuluk hukukuna, vefaya atılan bir dinamittir.

ABD’ye boyun eğen tavırların Türkiye’de bir geleceği yoktur. Türkiye’nin milli ve stratejik çıkarları, komşuluk ilişkileri ve enerji güvenliği Trump dostluğu için feda edilemez.

️ABD ve İsrail saldırganlığına karşı kahramanca direnen İran’a yaptırım uygulayarak,

️İsrail’in canını okuyan Yemen-Ensarullah’a tavır alarak,

️Ukrayna’da Türk gemilerini ve Türk uçaklarını tehdit eden Zelenski’yi destekleyerek, Türkiye savunulamaz.

İsrail’e karşı tavırlar da, Filistin için dökülen gözyaşları da ancak nutuklarda kalır. Vatan Partisi olarak komşularımıza yönelik hiçbir ABD yaptırımını tanımıyoruz. İran dostluğu Türkiye için tarihi değerdedir.

ABD’nin dolar saltanatı çöküyor, yeni bir Avrupa doğuyor, Emperyalist sistem krize giriyor. Bu yıkıntıyı paylaşmak isteyenler, ABD yaptırımlarına uyabilir.

ABD'nin haydut tavrı, dolar dışı alışveriş arayışlarını hızlandıracaktır. Dolar saltanatı daha sert çökecektir.

Asya’dan yepyeni bir dünya yükseliyor, Türkiye Avrasya’da kaçınılmaz olarak öncü konumunu alacaktır.”

