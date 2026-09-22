İran Ordusu'ndan olası saldırı uyarısı: Tepkimiz çok daha sert olacak

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Ekreminiya, "Kutsal Savunma" (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminden direniş, dayanışma ve düşmana karşı birleşme dersleri çıkardıklarını belirterek, "Düşman, İran hükümeti ve milletini savunmak için tam teyakkuz halinde olduğumuzu bilmelidir" dedi.

Düşmanlara yönelik sert uyarılarda bulunan Tuğgeneral Ekreminiya, "Herhangi bir saldırı girişiminin tekrarlanması durumunda, yeni ekipman ve taktiklerle çok daha ezici ve geniş kapsamlı bir yanıtla karşılaşacaklardır. Tıpkı 8 yıllık Kutsal Savunma döneminde olduğu gibi, yine yenilginin acı tadını alacaklar ve nihayetinde bölgeyi utanç içinde terk etmek zorunda kalacaklardır” diye konuştu.