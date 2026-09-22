Trump: Ara seçimlerin ardından İran'la bir anlaşmaya varacağız

ABD Başkanı Donald Trump, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İran hakkında yeni iddialar ortaya attı.

El Cezire’nin haberine göre Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin bugün her zamankinden daha güçlü hale geldiğini ve ülkenin ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu ileri sürdü.

Trump, Amerika’nın geleceğinin çok parlak olduğunu ve ülke ekonomisinin dünyanın gıpta ile baktığı bir seviyeye ulaştığını savundu.

Donald Trump, 2025 yılında gerçekleştirilen hava saldırılarıyla İran’ın nükleer tesislerini yok ettiklerini iddia etti.

"Ara seçimlerin ardından İran ile bir anlaşmaya varacağız"

ABD Başkanı Trump, ara seçimlerin hemen ardından İran ile bir anlaşmaya varacaklarına inandığını iddia etti.

Trump’ın iddiasına göre, ara seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından İran ile bir anlaşma sağlamış olacağımıza inanıyorum.