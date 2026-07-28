İran ve Türkmenistan, ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı ve İran-Türkmenistan Ekonomik İş Birliği Komisyonu Eş Başkanı Ferzane Sadık ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Aşkabat'ta bir araya geldi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik perspektifleri ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki iş birliğini değerlendirdi.

Toplantıda, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak iş birliği ilkelerine dayanan ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

İranlı Bakan Ferzane Sadık, Türkmenistan'ın girişimi ve İran'ın desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen "2028 Uluslararası Hukuk Yılı" kararının onaylanmasını dolayısıyla Türkmenistan'ı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca ticaret ve ekonomi alanındaki iş birliği ile İran-Türkmenistan Ortak Ekonomik İş Birliği Komisyonu'nun ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Toplantının sonunda taraflar, Tahran ile Aşkabat'ın ortak ilgi alanına giren tüm konularda iş birliğini sürdürme ve daha da geliştirme yönündeki ortak kararlılıklarını yineledi.