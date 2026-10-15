Reuters: İran’ın nokta atışı saldırıları ABD’nin savaş planını altüst etti

Reuters’ın yayımladığı araştırma haberine göre İran ve müttefik güçleri, 28 Şubat 2026’dan bu yana Körfez ülkelerindeki 84 önemli ABD altyapı tesisine en az 135 İHA ve füze saldırısı düzenledi. Saldırılar önemli fiziksel ve ekonomik hasara yol açarken bazı kritik tesislerin faaliyetlerini de aksattı.

Reuters’ın incelemesine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’deki ABD altyapıları hedef alındı. Petrol ve doğal gaz tesisleri, havalimanları, boru hatları ve ABD şirketlerine ait stratejik ekipmanlar saldırıların hedefleri arasında yer aldı. Haberde, saldırıların isabetliliği ve kritik ekipmanların zarar görmesinin bölgenin önemli ekonomik merkezleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Petrol ve doğal gaz altyapısında aksama

Reuters’ın aktardığı önemli örneklerden biri, BAE’nin Hürmüz Boğazı dışında bulunan stratejik limanı Füceyre’deki petrol nakil ve yönlendirme sistemlerinin hedef alınması oldu. Habere göre saldırılar limandaki faaliyetleri haftalarca aksattı.

Katar’daki Ras Laffan sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde gazın soğutulması ve sıvılaştırılmasında kullanılan ekipmanlar da hedef alındı.

Reuters ayrıca en az dört ülkedeki havalimanlarının saldırılara maruz kaldığını bildirdi. Suudi Arabistan’da ise havalimanlarına ve petrol boru hatlarının pompa istasyonlarına yönelik tekrarlanan saldırılar gerçekleşti. Bir pompa istasyonunun zarar görmesi, iki istasyonun daha hasar alması nedeniyle Hürmüz Boğazı’na alternatif güzergâhlardan biri üzerinden petrol taşınması aksadı.

Ekonomik ve askerî sonuçlar

Reuters’ın değerlendirmesine göre hassas ekipmanlara yönelik hedefli saldırılar, doğrudan askerî hasarın ötesine geçerek ekonomik faaliyetleri ve enerji ihracatını da etkiledi.

Haberde, bu saldırıların İran’ın savaşın ekonomik ve stratejik maliyetlerini ABD ve İsrail için artırmasını sağlayan etkenlerden biri olduğu belirtildi. Bölgedeki stratejik altyapıların yoğunlaşmış ve savunmasız yapısı da bu tesislerin hassas saldırılara karşı korunmasının sınırlarını ortaya koydu.

Reuters’ın araştırması, ABD’ye bağlı kritik ekonomik altyapıların hedef alınmasının savaşın önemli boyutlarından biri hâline geldiğini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler yalnızca askerî sonuçlar doğurmakla kalmıyor; enerji üretimi ve nakli ile bölge ülkelerinin ve Batılı müttefiklerinin ekonomik maliyetlerini de etkiliyor.