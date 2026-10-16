  1. Azerbaycan
16 Eki 2026 15:27

İran'dan Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı

İran'dan Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı’na gönderdiği mektupta, başörtüsü nedeniyle kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmasının temel insan hakları ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı’na gönderdiği mektupta, başörtüsü nedeniyle kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmasının temel insan hakları ilkelerine ve ayrımcılık yasağına ilişkin uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu belirtti.

İslam ülkelerinin dini değerlerin korunması konusunda ortak sorumluluk taşıdığını vurgulayan Muhsini Sani, hiçbir çocuğun dini inançları ile eğitim hakkı arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini ifade etti. İranlı vekil, Azerbaycanlı yetkililere konuyu şeffaf biçimde inceleme ve başörtülü kızların eğitimine yönelik engelleri kaldırma çağrısında bulundu.

News ID 1939198
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler