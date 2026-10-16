İran'dan Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı’na gönderdiği mektupta, başörtüsü nedeniyle kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmasının temel insan hakları ilkelerine ve ayrımcılık yasağına ilişkin uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu belirtti.

İslam ülkelerinin dini değerlerin korunması konusunda ortak sorumluluk taşıdığını vurgulayan Muhsini Sani, hiçbir çocuğun dini inançları ile eğitim hakkı arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini ifade etti. İranlı vekil, Azerbaycanlı yetkililere konuyu şeffaf biçimde inceleme ve başörtülü kızların eğitimine yönelik engelleri kaldırma çağrısında bulundu.