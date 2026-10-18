Pezeşkiyan: “Mekke İttifakı ileriye doğru bir adım, Müslümanlar birleşmeli”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı’nı Müslümanların birliğine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Pezeşkiyan, İran’ın da bu sürece katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Al Jazeera’ya verdiği röportajda konuşan Pezeşkiyan, “Biz Müslümanız. Allah katında önemli olan takvadır; Arap, Türk veya Fars olmanız değil. Bir araya gelmeli ve Allah’ın emirlerine uymalıyız” dedi.

Mekke İttifakı’nın Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi ve İslam birliğinin sağlanması yönünde bir adım olabileceğini belirten Pezeşkiyan, “Elbette, onların aldığı kararların ayrıntılarını bilmiyoruz. Bu girişim, Müslümanların iki gruba ayrılıp birbirleriyle savaşması yerine bir araya gelmelerine ve İslam birliğini gerçekleştirmelerine yönelik bir adım olabilir” ifadelerini kullandı.