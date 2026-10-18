Paris’te Gergin Gece: Fransa’da Sokaklar Karıştı

Fransa’da hayat pahalılığına, sosyal eşitsizliğe ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolar, bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü. Polisle çatışmalar yaşanırken kamu binaları ve mağazalar hedef alındı.

Limoges’ta tarihi belediye binası yandı

Limoges kentinde 1883 yılında açılan tarihi belediye binasında cumartesi akşamı yangın çıktı. İddialara göre maskeli kişiler önce binanın önündeki bir polis aracını ateşe verdi, ardından binaya girerek yangını başlattı. Çatının çökmesi ve çan kulesinin yıkılması sonucu yapıda ağır hasar meydana geldi.

Montpellier’de polisle göstericiler karşı karşıya geldi

Fransa’nın güneyindeki Montpellier’de polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokaklarda çıkan yangınlar ve güvenlik güçleriyle yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Marsilya’da lüks mağazalar yağmalandı

Marsilya’da Rolex ve Louis Vuitton mağazalarının yağmalandığı bildirildi. Paylaşılan görüntülerde kırılmış vitrinler ve boşaltılmış mağazalar görüldü.

۵۵۰ bin kişi gösterilere katıldı

Fransa’nın resmî açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, cumartesi günkü ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Bunların 110 bini Paris’te toplandı. Başbakan Sébastien Lecornu’nun açıklamasına göre olaylarda bin 200 kişi gözaltına alındı, 150 polis yaralandı. Paris’te ise 400 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Macron’dan yargı süreci uyarısı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mağazalara ve belediye binalarına saldıranların yargı önüne çıkarılacağını belirterek şiddete izin verilmeyeceğini söyledi.

Hayat pahalılığı, sosyal eşitsizlik ve kamu hizmetlerindeki sorunların öne çıktığı protestolar, Fransa’da toplumsal gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Tarihi belediye binasının yanması ve mağazaların yağmalanması ise olayların yol açtığı hasarın boyutunu gözler önüne serdi.