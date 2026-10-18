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18 Eki 2026 07:25

Fransa’da protestolarda 1.200 kişi gözaltına alındı(foto+video)

Fransa’da protestolarda 1.200 kişi gözaltına alındı(foto+video)

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 1.200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polisin yaralandığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 1.200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polisin yaralandığını açıkladı.

Fransa’da protestolarda 1.200 kişi gözaltına alındı(foto+vşdeo)

News ID 1939222
Azar MAHDAVAN

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