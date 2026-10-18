Fransa’da protestolarda 1.200 kişi gözaltına alındı(foto+video)

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 1.200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polisin yaralandığını açıkladı.
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 1.200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polisin yaralandığını açıkladı.
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 1.200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polisin yaralandığını açıkladı.
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