İran'dan Trump tepkisi: Sadece vahşi bir medeniyet, en ağır bombasına kutsal "Anne" adını verir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditleri ve ABD’nin “Bombaların Anası” (Mother of All Bombs – MOAB) olarak bilinen bombasına ilişkin tartışmalar üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yalnızca vahşi bir medeniyet, en ağır bombası için kutsal anne kelimesini kullanabilir” ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: “Gelecek, düşmanın en büyük tehdidini sokakların ve çarşının mizahına dönüştüren milletindir.”

CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, Başkan Donald Trump’ın askeri operasyonları yeniden başlatma kararı vermesi durumunda, İran’ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak üzere MOAB bombasının kullanılmasını da içeren saldırı planlarını değerlendiriyor. Trump ise söz konusu bombanın nükleer olmadığını belirtirken, İran’a karşı kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmadı.