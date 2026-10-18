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18 Eki 2026 17:30

Yemen'den Suudi Arabistan'a "petrol tesislerinden uzak durun" uyarısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a "petrol tesislerinden uzak durun" uyarısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde çalışanlara, memurlara ve vatandaşlara Aramco tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

SABA haber ajansına konuşan Yemenli bir askeri kaynak, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde çalışanlara, memurlara ve vatandaşlara Aramco tesislerinden uzak durmaları uyarısında bulunduğunu bildirdi.

Yemenli askeri kaynak, sözlerinin devamında, Mekke ve Medine hava sahası hariç Suudi Arabistan hava sahasının güvenli olmadığını vurguladı.

Yetkili, "Zararların önlenmesi amacıyla Aramco hissedarlarına, çok geç olmadan hisselerini satmaları tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

 

News ID 1939234

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