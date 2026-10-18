Avrupalı diplomatik heyetlerin araçlarına yerleşimciler saldırdı

Ma’an’ın haberine göre, Siyonist yerleşimciler dün akşam işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin doğusunda bulunan et-Taybe köyünde Avrupalı diplomatik heyetlerin araçlarına saldırdı.

Yerel kaynaklar, yüzlerini kapatan bir grup yerleşimcinin diplomatik heyetlere saldırdığını bildirdi. Saldırganlar, Belçika Konsolosluğu’na ait aracın camlarını kırarak araçtaki kişilerden birini yere düşürdü.

Öte yandan, ABD’nin The Washington Post gazetesi de kısa süre önce yayımladığı haberinde, foto muhabiri Heidi Levine’in Batı Şeria’nın Ramallah kentinin doğusundaki Ebu Felah köyünde Siyonist yerleşimcilerin saldırısında yaralandığını ve kemik kırığı yaşadığını bildirmişti.

Habere göre Levine, köydeki yıllık zeytin hasadını takip ettiği sırada maskeli bir grup yerleşimcinin saldırısına uğradı. Önünde ve arkasında açıkça “Basın” yazısı bulunan bir yelek giyen gazeteci, saldırganlar tarafından yere düşürüldü, defalarca tekmelendi; fotoğraf makineleri ve cep telefonuna el konuldu.

The Washington Post, Levine’in tedavi için Ramallah bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı. Levine, gazetecilere yaptığı açıklamada defalarca tekmelendiğini, taktığı kask ve giydiği koruyucu yeleğin daha ağır yaralanmaları önlemiş olabileceğini söyledi.

Haberde ayrıca görgü tanıklarının, maskeli onlarca yerleşimcinin yakındaki bir tepeden köye indiğini, zeytin ağaçlarını ateşe verdiğini ve hasat yapan Filistinlilere taş attığını anlattığı belirtildi. Saldırı sırasında olay yerindeki gazeteciler de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.