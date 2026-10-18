İran Yeni Savunma Bakanı: “Bombaların anasına” karşı gerekli önlemleri aldık

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistiği Bakanı Mehrdad Ahlaki Ketabçi, ABD’nin askerî tehditlerine karşı “bombaların anası” olarak bilinen bombaya yönelik gerekli tedbirlerin alındığını ve İran Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini güvenle yerine getirmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Ketabçi, Amerikan askerlerinin bölgeden sağ salim ayrılmasını düşünmesi gerektiğini söyledi. ABD’nin olası bir saldırısının İran’ın karşılığıyla sonuçlanacağını belirten Bakan, Trump’ın tehditlerini hayata geçirmesi hâlinde sonuçlarına katlanacağını ifade etti.