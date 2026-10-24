Irak Başbakanı: İran’la sınırları kapatmak iki ülkenin de çıkarına değil

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran’la sınırların kapatılmasının ülkeyi ekonomik açıdan kuşatmak anlamına geleceğini belirterek, Irak’ın hiçbir savaşa katılmayacağını ve taraflar arasında diyalog merkezi olmayı sürdüreceğini söyledi.

Irak Resmî Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Başbakan Ali Zeydi, İran’la sınırların kapatılmasının ne İran’ın çıkarına ne de Irak’ın menfaatlerine uygun olduğunu vurguladı.

Zeydi, yaptığı açıklamada, İran’la sınırların kapatılmasının Irak’ın kendisini ekonomik açıdan kuşatması anlamına geleceğini ifade etti.

Irak’ın hiçbir savaşa katılmayacağını yineleyen Zeydi, ülkesinin her zaman tarafların buluştuğu ve diyalog kurduğu bir merkez olarak kalacağını belirtti.

Bölgesel krize de değinen Irak Başbakanı, tüm senaryolara ve olasılıklara rağmen krizin nihayetinde bir anlaşmayla sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zeydi, silahların devletin kontrolüne alınmasına ilişkin sürecin üç grupla tamamlandığını, dört grupla daha bu süreci tamamlamak üzere müzakerelerin sürdüğünü öne sürdü.

30 Haziran 2027’ye kadar devletin denetimi dışında hiçbir silahın kalmayacağını belirten Zeydi, silahların devletin tekelinde toplanmasının nihai ve geri dönülemez bir karar olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı ayrıca, ülkede askerî danışman sıfatıyla dahi hiçbir ABD askerinin bulunmadığını iddia etti.