Galibaf, BRICS Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılamayacak

İran’ın Hindistan Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın bazı öngörülemeyen koşullar nedeniyle Yeni Delhi’de düzenlenecek BRICS üyesi ülkelerin parlamento başkanları toplantısına katılamayacağını bildirdi.

Açıklamada, İran'ın parlamenter heyetinin toplantıya katılacağı belirtilerek, İran’ın BRICS üyesi olarak grubun zirve ve toplantılarına en üst düzeyde aktif ve etkili katılım konusundaki taahhüdünü yinelediği ifade edildi.

İran heyetinin, ikili ve çok taraflı iş birliğini genişletmek ve derinleştirmek amacıyla BRICS üyesi ülkelerin heyetleriyle görüşmelerini sürdüreceği kaydedildi. Açıklamada, özellikle parlamentolar arası ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

İran Büyükelçiliği ayrıca, toplantıya ev sahipliği yaptığı ve organizasyon hazırlıklarını yürüttüğü için Hindistan hükümetine teşekkür etti. Açıklamada, toplantının başarılı geçmesi ve üye ülkeler arasındaki iş birliği ile etkileşimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak sonuçlar doğurması temennisinde bulunuldu.

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 12. BRICS Parlamenter Forumu, 26-27 Ekim tarihlerinde Yeni Delhi’deki Parlamento Kompleksi’nde bulunan Samvidhan Merkez Salonu’nda gerçekleştirilecek.