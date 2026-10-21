Putin'den ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne arabuluculuk teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, St. Petersburg'da bir araya geldi. Putin, Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne katkı sağlamaya ve arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, Witkoff'a Ukrayna heyeti ve Avrupalı liderlerle Norveç'te gerçekleştirdiği temaslar ile müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Witkoff, Putin'e Oslo’daki müzakerelerin verimli geçtiğini aktardı. Putin, Trump'ın son görüşmede insani kayıpların durdurulması için Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi gerekliliği üzerinde durduğunu kaydetti.

