Pezeşkiyan: Baskı ve zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

Tahran'da düzenlenen Ulusal İhracat Günü dolayısıyla çarşamba günü bir konuşma yapan Pezeşkiyan, İslam Devrimi'nin şehitlerini, özellikle de İranlı ihracatçıların desteklenmesine her zaman vurgu yapan Şehit İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'i rahmetle andı.

Pezeşkiyan, ülkeye yönelik yaptırımlara rağmen ihracat faaliyetlerini sürdüren aktif ihracatçılara kararlı çabaları için teşekkür etti.

Ülkenin halihazırda birçok sorunun yanı sıra savaş ve diğer baskı unsurları ile de karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimiz ilk günden bu yana bu sorunların birçoğuyla ilgilenmektedir. Amerika, başlattığı saldırılar ve uyguladığı yaptırımlar karşısında bizim ayakta kalabileceğimizi öngörmemişti. Ancak biz dimdik ayakta durduk ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

İran'ın hiçbir zaman savaş peşinde olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, buna karşılık hiçbir şekilde baskıya veya zorbalığa boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak bu ilkenin İran halkının inançlarında derin köklere sahip olduğunu kaydetti.