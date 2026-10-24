İran’dan ABD’ye Hürmüz mesajı: Fars Körfezi’ne dönmenize izin vermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD ordusunun Batı Asya’da art arda yenilgiler aldığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD donanmasını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Tümgeneral Abdullahi, yaptığı açıklamada, “İran'ın gururlu silahlı kuvvetleri, Yüce Allah’a tevekkül ederek, Trump ve ülkesinin yöneticilerinin ABD’nin gücünün zirvesi olarak gördüğü ve bölgeyi ve dünyayı tehdit etmek için kullandığı ABD donanmasını etkisiz hale getirmeyi başardı. Öyle ki artık Fars Körfezi çevresindeki denizlere ve İran’ın karasularına yaklaşamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın Amerikan askerlerinin ve ordusunun yeniden Fars Körfezi’ne girdiğini ancak rüyasında görebileceğini savunan Tümgeneral Abdullahi, “Bu arzularını sonsuza kadar mezara götürecekler.” dedi.

Tümgeneral Abdullahi, “Hiçbir koşulda ve hiçbir zaman ABD’ye ait savaş gemilerinin Fars Körfezi’ne girmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’ın nükleer tesislerini yok ettiklerini defalarca iddia ettiğini, buna rağmen İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini de sürekli dile getirdiğini belirten Tümgeneral Abdullahi, bu açıklamaların açık bir çelişki oluşturduğunu ve sonunun gelmediğini söyledi.

Tümgeneral Abdullahi, “Her şeyi yok ettiyseniz bu anlamsız söylemleri tekrarlamanızın anlamı ne? Tamamen anlamsız, çelişkili ve sürekli tekrarlanan bu sözler, dünya kamuoyunu ve özellikle de Amerikan halkını aldatmaya yönelik.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın tüm askerî imkân ve kapasitesini ortadan kaldırdıklarından emin olduklarını söylüyorlarsa ABD’nin neden Hürmüz Boğazı’na, İran’ın deniz ve kara sınırlarına yaklaşmaya cesaret edemediğini sorgulayan Abdullahî, Amerikan uçak gemileri ve savaş gemilerini “paslanmış”, askerlerini ise “korkak” olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Abdullahi son olarak, “Cesur ve bilge liderliğin kararlılığı, direnen halkın iradesi, canlarını ortaya koyan silahlı kuvvetlerimiz ve İranlı yetkililerin ortak hedefi doğrultusunda ABD’yi, onun gayrimeşru çocuğu olan Siyonist rejimi ve saldırgan ordularını kendi elleriyle oluşturdukları bataklığa her geçen gün daha fazla gömeceğiz.” ifadelerini kullandı.