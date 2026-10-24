Yemen ordusu: Aden'de bir deniz üssünü hedef aldık

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan destekli güçlerin bulunduğu El-Nasr kampı ile Aden'deki deniz üssüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Hedef alınan birliklerin, Suudi subayların denetimi ve Suudi ordusunun üst düzey komutanı Bedir Salah El-Harbi'nin komutası altında organize edildiğini ifade eden Seri, bu askeri hareketliliğin temel amacının Yemen halkına ve ülkenin silahlı kuvvetlerine karşı saldırı düzenlemek olduğunu vurguladı.

Yemenlilere "kendi halkınıza karşı savaşmayın" çağrısı

Açıklamasının devamında, Suudi Arabistan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı uyarıda bulunan Seri, Yemen halkına çağrıda bulunarak; "Alınan ücretler karşılığında, Suudi Arabistan'ın çıkarları doğrultusunda kendi halkınıza karşı savaşmak için bu gruplara katılmayın" dedi.

Yahya Seri, bu tür girişimlerin Yemen'in egemenliğine yönelik saldırgan bir tutum olduğunu yineledi.

