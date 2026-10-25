İran'dan Almanya ve Avrupalı ortaklarının tutumuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin Batı Asya’daki gerilimin tırmanmasına yönelik endişelerini dile getirmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Haziran 2025’te İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısına ilişkin sözlerini hatırlatarak, Merz’in o dönemde saldırıyı, “İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş” şeklinde nitelendirdiğini belirtti.

İranlı sözcü, Ekim 2026’da ise Almanya Dışişleri Bakanı ve bazı diğer Avrupalı yetkililerin İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimaline karşı uyarıda bulunduğunu ve gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığını ifade etti.

Bekayi, açıklamasının devamında Alman filozof Friedrich Schiller’in Orléanslı Bakire adlı eserinden bir alıntı paylaştı. Eserin üçüncü perde, altıncı sahnesinden aktarılan sözlerde şu ifadeler yer aldı:

“Ey yüce akıl, ey aydınlık ruhlu ilahi kız, ey dünyanın bilge kurucusu ve yıldızların rehberi! Eğer dizginlenemeyen deliliğin atının kuyruğuna bağlanır ve çaresiz, güçsüz, çığlıklar içinde o sarhoşlukla birlikte uçuruma sürüklenirsen, o zaman sen nesin?”

Bekayi’nin bu alıntıyla, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik olası yeni bir saldırı konusundaki uyarıları ile daha önceki açıklamaları arasındaki çelişkiye dikkat çektiği değerlendiriliyor.