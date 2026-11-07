Lahic vilayetindeki aşiret kaynakları, bugün (cumartesi) Sana'ya bağlı güçlerin Suudi Arabistan destekli Dera el-Vatan güçlerinin üst düzey komutanlarından birini esir aldığını açıkladı.

Yemen'in YNP haber sitesine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir birlik, Tur el-Baha ilçesi merkezinin kırsalında yer alan Şerec köyünde özel bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Ali Nasır el-Avzeli (Ebu Aişe) esir alınırken, yardımcısının da aralarında bulunduğu beraberindeki kişiler öldürüldü.

Piyade Tugayı Komutanı olan Ebu Aişe, Dera el-Vatan güçlerinin komutanı Abdurrahman el-Lahci'nin ardından örgütün ikinci ismi olarak biliniyor.

Söz konusu operasyonun, Ensarullah'ın geçtiğimiz eylül ayında Yemen'in batı kıyısının güneyinde dış müdahalelere karşı koyma kararı almasından bu yana elde ettiği kazanımlara eklendiği belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan destekli Selefi Dera el-Vatan güçlerinin Taiz'in batısındaki, Babülmendep Boğazı'na ve Yemen'in batı kıyısının geniş bir bölümüne hâkim konumdaki Vaziye cephelerinde yenilgiye uğramasının ardından Suudi Arabistan dün El-Hadara pazarını bombaladı. Saldırılarda en az 30 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda dükkân yıkıldı.

Ensarullah, saldırıyı "soykırım" olarak nitelendirerek karşılığının ağır olacağı uyarısında bulundu.