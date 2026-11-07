İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, son günlerde yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erakçi, son 48 saat içinde Umman, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Kıbrıs, Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelerin yanı sıra ABD ve İsrail’in gerilimi artıran adımlarının sonuçlarının ele alındığını kaydeden Erakçi, İran’ın temel tutumlarını muhataplarına aktardığını ifade etti.

Erakçi, ülkelerin ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi, saldırı ve tehditlerin durdurulması, dış güçlerin yıkıcı müdahalelerden kaçınması ve bölge ülkelerinin güvensizliğin yayılmasını önleme sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.

İran’ın kendi egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunma hakkının meşru olduğunu belirten Erakçi, bölgesel güvenlik düzenlemelerinin bölge dışındaki güçlerin müdahalesi olmadan oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.