ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırıları sonucunda nükleer programın yok edildiğini defalarca öne sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı program hakkında bilgi edinmek amacıyla 20 milyon dolara kadar ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı “Adalet İçin Ödül” (Rewards for Justice) programı, X hesabından yaptığı açıklamada, “İran'ın nükleer programı, bu programla bağlantılı varlıklar veya kişiler hakkında bilgi sahibiyseniz, Signal mesajlaşma uygulaması ya da Tor ağı üzerinden çalışan bilgi paylaşım sistemi aracılığıyla bizimle iletişime geçin. Ödül almaya ve başka bir yere yerleştirilmeye hak kazanabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı bilim insanları ve nükleer personel, ilgili teknolojiler ve kapasite ile bağlantılı kurum ve kişiler hakkında bilgi aradığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerinde kamuoyunun İran'a yönelik savaşın sürdürülmesine karşı çıkması ve Cumhuriyetçi Parti'nin ağır bir yenilgi almasının ardından bir yandan İran'ı, Kolang Dağı'na yönelik saldırı da dahil olmak üzere yeni askeri operasyonlarla tehdit etmeyi sürdürürken, diğer yandan Tahran ile müzakere yürütüldüğünü öne sürüyor. Washington yönetiminin birbiriyle çelişen bu açıklamaları, ABD'nin savaşta içine düştüğü çıkmazdan kurtulma çabasını ortaya koyuyor.