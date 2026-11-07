İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Said Celili, özel bir haber programında yaptığı açıklamada, ABD’nin tüm askeri ve ekonomik gücüyle savaşa girdiğini ancak bugün yenilgi ve çaresizlik noktasına geldiğini ileri sürdü.

Celili, İran halkının direnişi sayesinde düşmanların başlattığı 40 günlük savaşın seyrinin değiştiğini belirterek, karşı tarafın hedeflerine üç gün ya da üç hafta içinde ulaşacağını düşündüğünü ancak gelişmelerin beklentilerinin aksine sonuçlandığını söyledi.

İran’ın bugün karşı taraftan somut güvenceler talep edebilecek bir konuma ulaştığını savunan Celili, bunun İran halkının direniş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bu kazanımın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’de Cumhuriyetçiler de Demokratlar da İran’a karşı düşmanca politika izledi

Dünyadaki adaletsiz düzenin gerileme dönemine girdiğini belirten Celili, düşmanların kendilerini varoluşsal bir tehdit altında hissettiğini ifade etti.

Son 47 yılda İran’a yönelik düşmanlığın ABD’de yalnızca belirli bir siyasi akımla sınırlı kalmadığını belirten Celili, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların farklı dönemlerde İran halkına karşı düşmanca politikalar izlediğini ve tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Trump, İran’daki yenilgiyi Venezuela ile örtmeye çalışıyor

Celili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşısındaki başarısızlığına ilişkin eleştirileri Venezuela üzerinden yanıtladığını belirterek, Trump’ın yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“Trump’a İran’la savaşta yenildiği söylendiğinde, ‘Buna karşılık Venezuela’ya gittik ve çok miktarda petrol elde ettik’ diye yanıt veriyor. Onun mantığı, Venezuela’ya gittiklerini, ne kadar petrol aldıklarını ve ne kadar çıkar sağladıklarını anlatmak üzerine kurulu.”

Celili, İran’ın bu tür bir düşünce yapısına sahip bir rakiple karşı karşıya olduğunu ifade etti.

ABD ile nükleer müzakere fayda değil, zarar getirir

ABD ile nükleer müzakerelerin yalnızca faydasız olmadığını, aynı zamanda zarar da verebileceğini savunan Celili, geçmişteki nükleer anlaşma deneyiminin tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Celili, İran’ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen haklarından mahrum bırakılmasının ve hatta askeri saldırıya uğramasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “İran tüm nükleer taahhütlerini yerine getirirken haklarından mahrum bırakılamaz ve üstelik askeri saldırıya da maruz kalamaz” ifadelerini kullandı.