Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin uğradığı yenilginin ardından Washington yönetimine, İran'la gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Bölgedeki çatışmaların ekonomik etkilerine değinen Albanese, diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

ABD'deki ara seçimleri değerlendiren Albanese, seçim sonuçlarını "oldukça önemli" olarak nitelendirdi.

Geçen hafta düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) ABD seçimlerinin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Albanese, liderlerin savaşın sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini söyledi.

