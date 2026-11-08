Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’nın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi, 5-9 Kasım tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştiriliyor. “Akıllı Çağda Medya: Uzlaşıdan Eyleme” sloganıyla düzenlenen zirveye, 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, kamu kurumu ve uluslararası örgütten yaklaşık 500 temsilci katılıyor.

Zirvede, medya sektöründeki dönüşüm ve yeni teknolojiler çağında iletişimin geleceği ele alınıyor.

Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında yapay zekânın medyanın geleceğine etkisi, uluslararası iş birliği, teknolojinin medeniyetler arası diyaloğun geliştirilmesindeki rolü ve küresel iletişim yönetişiminin geleceği bulunuyor.

Bu kapsamda Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Mehdi Rahmeti, grubu temsilen “Herkes için Yapay Zekâ ve Küresel Medyanın Dönüşümü” başlıklı panelde konuştu.

Rahmeti, yapay zekânın yol açtığı değişimler karşısında medya kuruluşlarının sorumluluklarının yeniden tanımlanması gerektiğini belirterek, bu teknolojinin imkânlarından ortaklaşa yararlanmak için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca dünya medyası arasında iş birliğini ve bilgi alışverişini geliştirmeye yönelik iki somut öneri sundu.

Rahmeti, ilk olarak medya kuruluşları arasında yapay zekâ alanında iş birliği ve bilgi paylaşımını sağlayacak ortak bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.

Bu grubun, medyada yapay zekânın geleceğine ilişkin araştırma başlıklarını belirlemesi, medya kuruluşlarının bu teknolojiyi kullanma biçimlerini değerlendirmesi, izleyici davranışları ve medya tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri incelemesi hedefleniyor. Ayrıca medya kuruluşlarının deneyim ve birikimlerini paylaşması, uluslararası kurumlarla iş birliği içinde geleceğe yönelik ortak bir yol haritası oluşturulması öngörülüyor.

İkinci öneri ise yapay zekâ destekli, açık kaynaklı bir haber merkezi yönetim sisteminin ortak yatırımla geliştirilmesi oldu.

Rahmeti’nin önerdiği sistemin; belge ve veri arama, konuşmayı metne dönüştürme, çeviri, iddiaların ön değerlendirmesi, anahtar kelime önerileri, çok dilli içerik üretimi ve bilgi doğrulama gibi gazetecilik süreçlerini destekleyecek araçlar içermesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesi için medya kuruluşları, yapay zekâ uzmanları, üniversiteler ve araştırma merkezlerinden oluşan ortak bir ekibin kurulması; haber merkezlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sistemin ilk tasarımının hazırlanması ve birden fazla medya kuruluşunun katılımıyla pilot uygulamanın geliştirilmesi önerildi.

Yapay zekâyla nasıl bir gelecek kuracağımızı düşünmeliyiz

Konuşmasında yapay zekânın yalnızca bilgi üretimi ve dağıtımını değil, karar alma süreçlerini ve kamuoyunun olayları algılama biçimini de etkilediğine dikkat çeken Rahmeti, teknolojinin insanlık yararına kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran’ın son iki yılda iki savaşla karşı karşıya kaldığını belirten Rahmeti, yapay zekânın bu süreçlerde hem askeri hem de sivil alanlarda farklı amaçlarla kullanıldığını söyledi.

Minab’daki okula yönelik ABD saldırısına ilişkin iddialara da değinen Rahmeti, 168 çocuğun hayatını kaybettiği olayda, ABD ordusunun kullandığı yapay zekâ sisteminin hatalı analizinin olası etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Rahmeti, aynı zamanda çocukların kaybının ve yaşanan acıların kamuoyuna aktarılmasında medya kuruluşlarının yapay zekâdan yararlandığını ifade etti.

Bu örneğin, akıllı teknolojilerin hem hassas karar alma süreçlerinde hem de olayların kamuoyuna aktarılmasında rol oynadığı bir dönemde medyanın gerçeğe, insana ve kamuoyuna karşı sorumluluğunu yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Rahmeti, konuşmasını şu mesajla tamamladı:

“İş birliği, ortak yatırımlar ve medeniyet çeşitliliğine saygı yoluyla ortak bir güzergâh belirleyebiliriz. Çünkü mesele yalnızca yapay zekânın bizim için neleri mümkün kıldığı değil; biz medya kuruluşlarının onun yardımıyla nasıl bir gelecek inşa edeceğidir.”