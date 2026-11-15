Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki bakan, görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar ayrıca Gazze'deki durumu ve Avrupa'da düzenlenen R4 ve R4+E4 toplantılarını ele aldı.

Görüşmede bölgesel sorunların çözümünde koordinasyonun güçlendirilmesinin ve barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların ilerletilmesinin önemi vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığına göre; telefon görüşmesinde, bölgedeki krizi kontrol altına almaya yönelik çabalar ve sunulan öneriler ele alındı. İki bakan, ortak çabaların sürdürülmesinin ve ABD ile İran arasında diyaloğun, diplomatik sürecin ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına zemin hazırlayacak koşulların oluşturulması için işbirliği yapılmasının önemini vurguladı.