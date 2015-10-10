Hoşru'dan Siyonist temsilcisine sert tepki

MHA - Rueters'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Silahsızlandırma Komitesi'nin ilk oturumunda İran İslam Cumhuriyeti ve Siyonist rejim temsilcileri arasında tartışma yaşandı.

BM Silahsızlandırma Komitesi'nin ilk oturumunda söz alan Siyonist rejim temsilcisi Alon Roth-Snir, İran'ın Ortadoğu için büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, nükleer anlaşma bu ülkenin nükleer silah elde etmesine önemli fırsat meydana getireceğini iddia etti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Gulamali Hoşru da bu iddiaya tepki gösterek, Ortadoğu'da bir tek Siyonist rejimde nükleer silahı olduğunu ve nükleer silahı konusundaki uluslararası yasaları çiğneyen bir tek bu rejim sayıldığına dikkat çekti.

Bu tartışmada İran nükleer programının barışçıl olduğunun altını çizen Hoşru, İran'ın bütün nükleer çalışmaları Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetiminde devam ettiğini hatırlattı.

Suriye'de nükleer silahı kullanılmasından endişe duyduğunu dile getiren İsrail rejim temsilcisi, Suriye'deki teröristlere destek vererek, Şam'ı kimyasal silahı kullandığına suçladı.

Resmi kaynaklar tarafından onayladığına göre, Suriye'de DAEŞ tarafında hardal gazı kullanılmıştı.

M.M