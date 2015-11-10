Teröristler dört eyalette yakalandı

MHA - İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı Hüccet'ül İslam Seyyid Mahmud Alevi bugün medya ve basın mensupalarının sorularını yanıtladı. Alevi, Muharrem ve Sefer aylarında düzenlenen yas törenlerine yönelik bölge içi ve dışındaki düşmanların terör timlerinin girişimlerinin istihbarat birimlerce önlendiğinin bilgisini verdi.

Etkisiz hale getirilen en önemli terörist saldırılar hakkında bilgi veren İran İstihbarat Bakanı, İran'dan Suriye ve Irak maksadına geliş ve gidişleri olan ve bir süre istihbarat birimleri tarafından takibe alınan 20 tetöristin deşifre edilerek tutuklandığının haberini verdi.

Alevi, ülkenin çeşitli eyaletlerinde terörist saldırıları gerçekleştiren söz konusu teröristler, bazı kişilerin araçlarını çalıp onları katlettiklerinin bilgisine ulaştıklarını konuşmasına ekledi.

Ayrıca Gülistan, Mazandaran, Tehran, Sistan ve Belucistan eyalatelerde düzenlenen operasyolar sonucunda 10 terörist daha tutuklandığının haberini veren İstihbarat Bakanı, en son Tasua yas gününde Dezaful şehrinde bir camiye düzenlenen saldır sonucunda iki kişinin şehit düşmesini hatırlatarak, bu hadiseden sonra harekete geçen bütün istihbarat birimlerinin sıkı çalışmaları sonucunda teröre karışan 14 kişi tutuklandığını, bu 14 kişiden 8 kişi asıl eylemciler olduklarını söyledi.

İstihbarat Bakanı, İstihbarat Bakanlığı'nın birimleri, devrim muhafızları, güvenlik güçleri, İslam cumhuriyeti ordusu ve seferberlik kurumunun işbirliğiyle Muharrem ayında düzenlenen yas törenlerinin güvenliği tam olarak sağlandığına vurgu yaptı.

M.M