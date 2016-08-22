ABD nükleer anlaşmaya uymadı

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin’in Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Tahran’ın Pekin ile ilişkileri geliştirmekten mutluluk duyduğunu ve İran İslami Şura Meclisi ile Çin Parlamentosu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

İran’ın nükleer anlaşmada gösterdiği sadakate karşın ABD’nin önceki dönemlerde olduğu gibi bu anlaşmaya uymadığını kaydeden Emir Abdullahiyan, Çin’in bölgedeki gerçekçi yaklaşımından dolayı teşekkürlerini sundu.

Çin’in Tahran’daki Büyükelçisi de yaptığı görüşmede İran ve Çin parlamentolarının eskiye dayalı ilişkilere sahip olduğunu ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gereken adımların atılmasından yana bir tavır sergilediklerini söyledi.

Çin’in İran’ın Suriye yaklaşımını benimsediğini ve İran ile Çin’in birçok bölgesel ve global konularda ortak zemine dayalı bir düşünce yapısına sahip olduklarını belirten Çin büyükelçisi, Suriye krizinin ancak ve ancak siyaseten olabileceğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini dile getirdi.

İran’ın nükleer anlaşma çerçevesinde boynuna düşen görevi yerine getirdiğini açıklayan Çin büyükelçisi, çoğunluğu mali boyutu taşıyan yaptırımların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Çinli yetkili sözlerinin sonunda, Çin’in nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasından yana olduğunu ve bu anlaşmanın siyasi krizler için bir örnek oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Y.B.