ABD’ye karşı diplomatik tepki göstermeliyiz

İran Meclisi’nin Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Seyyid Hüseyin Nagavi Hüseyni, yaptığı açıklamalarda, “Nükleer anlaşmanın uygulanmasından beri ABD’nin bu konuda sorumsuzluğuna tanık olduk. Anlaşmayı ihlal etmek isteyen ABD’li yetkililer İran’ın kararlı tavrını görünce geri adım atmaya başladı” şeklinde konuştu.

İran’ın bu konuda üstün konuma sahip olduğunu belirten Nagavi Hüseyni, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: ABD anlaşma dışı yaptırımlara odaklanarak, arasıra İran’ı baskı altına almaya çalışıyor. İnkılap Rehberi’nin buyruklarına göre de Batılıların karşısında cesur bir şekilde direnmemiz gerekiyor ve hatta bu alanda onlara stratejik olarak saldırmayı da göz ardı etmemeliyiz.

Nagavi Hüseyni, Milli Güvenlik Komisyonu’nu tarafından ABD ordusunun terörist olarak tanıyan bir önerinin İslami Şura Meclisi’ne sunulmasıyla ilgili de, “ABD ordusunun diğer ülkelerin vatandaşlarını katletmesine karşı sessiz kalmamalıyız. Hükümetimiz de diplomasi alanında buna karşı tepki göstermelidir” açıklamalarında bulundu.