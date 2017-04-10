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10 Nisan 2017 - 10:04

İran ve Çin arasında Afganistan üzerinden bağlantı kurulacak

İran ve Çin arasında Afganistan üzerinden bağlantı kurulacak

Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gani, ülkesinin ticaret alanında İran ve Çin arasında iletişim araç olarak rol oynamak istediğini kaydetti.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gani, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin en önemli varlığının jeopolitik konumu olduğuna dikkati çekerek, “Sırf bu yüzden 200 yıldır acılar çektik, lakin şunu unutmamalıyız ki istikrarsız ve dengesiz bir Afganistan’la Asya ülkeleri arasında bağlantıların kurulması mümkün değildir. Dolayısıyla Afganistan'da altyapı yatırımlarla ülkemizi Asya’nın kalbi haline dönüştürmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

Gani ilaveten, “Afganistan, uluslararası ticarette önemli bir konuma kavuşabilmesi için altyapısında ciddi şekilde yatırım yapılmasına ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.

Orta Asya kapılarının Afganistan’a açıldığını ifade eden Gani, ülkesinin ticaret alanında İran ve Çin arasında iletişim araç olarak rol oynamak istediğini kaydetti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Gani, “Afganistan, mevcut tüm doğal kaynaklarından yararlanmalıdır” şeklinde konuştu.

News Code 1864059
Muhammed BURHAN

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