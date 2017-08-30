İran ve Rusya arasında askeri işbirliği artacak

Başkent Moskova’da bulunan İran Savunma Bakan Yardımcısı Nasrullah Kalanteri, Rus mevkidaşı Aleksandr Fomin ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya ile savunma alanında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumun ele alındığı belirtildi.

Poszitif atmosferde gerçekleştiği bildirilen karşılıklı görüşmede, iki taraf Tahran ve Moskova arasındaki askeri ilişkilerin genişletilmesinin önemine değindi.

Geçenlerde de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksander Fomin ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüşmüştü.