IKBY, Ankara’da temsilcilik açıyor

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Ankara’da temsilcilik açmak istediklerini açıkladı.

İki yıl önce Türkiye'nin isteği üzerine Ankara’da temsilcilik açma peşinde olduklarını duyuran Sefin Dizayi, ekonomik sorunlardan dolayı daha önce bu hedefe ulaşamadıklarını bildirdi.

Sefin Dizayi sözlerini şöyle sürdürdü: Temsilciliğin açılması iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesine kadar ertelendi. Bu eylemin iki taraf arasında politik ve politik olmayan ilişkileri güçlendirme amacı yönünde gerçekleştiği biliniyor.

Bunlara ilave olarak AK Partisi’ye bir kaynak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’nin yakında Ankara’ya davet edileceğini belirtti.