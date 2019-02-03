İran BM Uzay Komitesi'nin dönem başkanı oldu

Ulusal Uzay Teknolojisi Günü dolayısıyla bugün Tahran'da düzenlenen törende konuşan Hava-Uzay Kurumu Başkanı Murtaza Berari, İran'ın uzay teknolojisi alanındaki uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabalarına atıfta bulunarak, “İran, BM Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı COPUOS Komitesi’nin dönem başkanı oldu.” dedi.

Berari, uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerinin artmasının Hava-Uzay Kurumu’nun gündeminde olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz haftada birer Uzay Teknolojisi Parkı’nın açılışı yapıldı. Özel sektörün de teknoloji parkında aktif olup bu alanda önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağlamasnı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Murtaza Berari, “Yerli uyduların tasarım ve yapımı için özel sektöre de ruhsat verilecek.Yakında bunun detaylarını paylaşacağız.” diye konuştu.