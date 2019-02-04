  1. Ekonomi
4 Şubat 2019 - 11:21

103.500 seviyesi altında baskı devam edebilir

103.500 seviyesi altında baskı devam edebilir

BİST'te 103.500 puan seviyesi atlında baskı devam edebilir.

Haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks günü de %1,09 oranında değer kaybıyla 102.937 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 7,1 milyar TL gerçekleşerek son bir haftalık işlem hacmi ortalaması olan 8,7 milyar TL'nin altında kaldı.

Borsa Gündeme göre, kısa vadeli grafiklerde tepe formasyonu görüntüsü çizen endekste, formasyonun boyun çizgisinin geçtiği 103.500 seviyesinin altında baskı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 102.300 ilk destek. Bu seviyenin kırılması durumunda 101.700/500 destek bölgesi hedef olabilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 103.500 direncinin üzerinde 104.400/600 direnç bölgesi hedef olabilir. Endeksin haftanın ilk işlem gününe yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

News Code 1876373
Azar MAHDAVAN

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