Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde gündemdeki gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu’nun son açıklamalarına dikkati çeken Hizbullah Lideri, “Siyonist düşman ve özellikle de Binyamin Netanyahu yalan ve gerçek dışı iddialarda bulunarak, mevcut Lübnan hükümetini Hizbullah hükümetidir gibi göstermeye çalışıyor. Bazıları da Lübnan’da bu mesnetsiz sözlerin yönünde hareket ediyor. Fakat gerçek şu ki bu iddia tamamen yalandır” dedi.

Nasrullah şöyle devam etti: Netanyahu’nun Lübnan hükümetinin Hizbullah tarafından yönetildiğini iddia etmesinin amacı Amerika, Avrupa ve bölge ülkelerini Lübnan hükümetine karşı kışkırtmaktır. Mevcut Lübnan yönetimi tüm halkımıza aittir. Herkes bu hükümette kendi görevini yerine getirmelidir.

İran İslam Devrimi’nin zafer günleri hakkında da konuşan Seyyid Hasan Nasrullah, “İmam Humeyni’nin liderliğindeki İran İslam Devrimi tarihin yönünü değiştirdi. Bu devrimin Filistin, Direniş ve bölgenin kaderiyle doğrudan bağlantısı var” ifadesini kullandı.

Nasrullah, İslam Devrimi 40. zafer yıldönümünün çok muhteşem bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “İran İslam Devrimi’nin 40 yaşına gelmesi, ABD ve müttefiklerinin kurduğu tüm komploların yenilgiye uğradığını gösteriyor” diye konuştu.