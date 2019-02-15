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15 Şubat 2019 - 14:10

Netanyahu’nun uçağı Varşova’da kaldı

Netanyahu’nun uçağı Varşova’da kaldı

Polonya’nın Varşova Havalimanı’nda içinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da olduğu El-Al uçağına push back aracının çarptığı bildirildi.

Polonya’nın Varşova Havalimanı’nda içinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da olduğu El-Al uçağına push back aracının çarptığı bildirildi.

The Times of Israel’de yer alan habere göre, Polonya ziyareti sonrası İsrail’e dönecek olan Netanyahu ve heyetini taşıyan El-Al Havayolları’na ait Boeing 777 tipi uçağa push back aracının çarptığı ve uçağın lastiğinin patladığı bildirildi.

Air Türk Haber'e göre, yaşanan durum üzerine İsrail’den yeni bir uçağın gönderildiği açıklanırken, 15 Şubat’ın ilk saatlerinde yapılması planlanan uçuşun rötara girdiği bilgisi verildi.

News Code 1876658
Muhammed BURHAN

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