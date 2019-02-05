Avusturya İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

AA'nın haberine göre, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kabul etmediklerini belirtti.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Filistin ziyareti kapsamında bir araya geldiği Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'taki başkanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yönelik yardımlarını kestiği için üzgün olduğunu kaydeden Van der Bellen, "Avusturya, bu konuda benzer bir adım atmayacak. Ülkemiz, Filistin meselesinde Avrupa Birliği'nin takip ettiği politikaya bağlı." dedi.

Van der Bellen, Filistin ile Avusturya arasındaki ilişkiyi "samimi" şeklinde nitelendirerek, ülkesinin Filistin'e desteğini vurguladı.