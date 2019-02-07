Filistinli yetkili İran'ı desteklerinden dolayı takdir etti

Filistin Al-Yavm'in haberine göre, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale Filisitn halkının İslam Devrimi'nin zaferi ardından İran'dan gelen destekler dolayısıyla İsrail'e karşı daha sağlam bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

İran'daki İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümünde Beyrut'un güneyinde düzenlenen bir törende konuşan Filistinli yetkili şöyle dedi: Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirme yoluyla direniş hareketlerinin kökünü kazabileceklerini sananlar ise hayal kırıklığı geçirecek. Direniş güçleri asla Siyonist düşmana karşı direniş seçeneğini göz ardı etmeyecek.