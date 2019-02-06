Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nden ortak bildiri

Filistin Bilgilendirme Merkezi’nin aktardığı habere göre, Hamas ve İslami Cihad Hareketi liderleri dün Kahire’de bir toplantı düzenleyerek, Filistin’deki son gelişmeleri ele aldılar.

Söz konusu liderler bu toplantı sırasında ortak bir bildiri yayınlayarak, Filistin halkının prensipleriyle direnişini desteklemek amacıyla tüm alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirme gerekliğini vurguladılar. Bu liderler ilaveten hedeflerine ulaşma yolunda işgalcilere karşı silahlı mücadele yaparak direnişe bağlı kalan Filistin halkını takdir ettiler.

İki hareket, aynı zamanda, "Yüzyılın Anlaşması" ile yüzleşmek amacıyla milli dayanışmayı göz önünde bulundurarak, ulusal birliği yeniden canlandırma ve iç bölünmeyi sona erdirme gerektiğini vurgulayıp kapsayıcı seçimler yapmak için ulusal birlik hükümetinin kurulmasını istedi.

Sözü geçen bildirinin devamında liderlerin Filistin halkına istikrar sağlama, sorunları çözme, tehlikeler ve komplolarla başa çıkmak için çaba sarfetme gerekliğine vurgu yaptıkları belirtildi.

İki hareketin liderleri ayrıca sivil bir eylem olarak Gazze ablukasını delme ve büyük dönüş yürüyüşlerinin önemine değindiler.