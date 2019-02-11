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11 Şubat 2019 - 15:37

Hamas, El Fetih ve İslami Cihad üyeleri, Filistin görüşmeleri için Moskova'da

Hamas, El Fetih ve İslami Cihad üyeleri, Filistin görüşmeleri için Moskova'da

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdül Hafız Nofal, Hamas, El Fetih ve İslami Cihad üyelerinden oluşan heyetin yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşeceğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Hamas, El Fetih, İslami Cihad, Ulusal Cephe'nin yanı sıra yaklaşık 10 grubun katılacağı Filistin görüşmeleri, 11-13 Şubat tarihlerinde Filistin görüşmeleri yapılacak.

2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek olan Filistin görüşmelerinde yer alacak Hamas, El Fetih ve İslami Cihad üyelerinin Moskova'ya gittiğini söyleyen Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdül Hafız Nofal, katılımcıların yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşeceğini belirtti.

Rusya'nın arabulucu sıfatıyla hareket edeceğini kaydeden Nofal, görüşmeler sırasında sorunların, engellerin ve meydan okumaların ele alınacağını söyledi.

Sputnik'e göre; Nofal, görüşmeler sonunda tarafların ortak bildiri yayınlayacağını vurguladı.

Moskova'da bir önceki Filistin görüşmesi 2017'de yapılmıştı.

News Code 1876549
Muhammed BURHAN

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