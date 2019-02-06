İran dünyanın en bağımsız ülkelerinden biridir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran İslam Devrimi 40. zafer yldönümü münasebetiyle bugün bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, İran İslam Devrimi zaferinin bölgedeki önemine dikkati çekerek, “İran, günümüzde bölgedeki gelişmelerde rol oynayan güçlü bir ülke. Devrimden önce Muhammedrıza kendisini İran Kralı olarak biliyordu. O, diktatör biriydi ve despot devletiyle İran halkını kendi dini ve tarihinden uzak tutuyordu. İran Kralı ABD’ye uyuyor ve ülkenin petrolünü onlara veriyordu” dedi.

Nasrullah, “Devrimden önce İran’da 60 bin Amerikalı askeri danışman vardı. Bunların hepsi Amerika ve İsrail’e hizmet ederek onlara bedava petrol veriyorlardı. Ama büyük bir din alimi, cesur ve eşsiz bir lider olan İmam Humeyni bu denklemleri değiştirdi” değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi zaferinden sonra Amerika ve İsrail’in İran’dan kovulduğunu belirten Hizbullah Lideri, “İran şimdi dünyanın en bağımsız ülkelerinden biridir. İran, ne batı ne doğu ne kuzey ne de güneye bağımlıdır. Bu İran’ın elde ettiği önemli bir kazanım. İran’da bütün dini azınlıklar barış ve huzur içinde yaşıyor” diye konuştu.