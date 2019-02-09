Dışişleri Bakanlığı'ndan İslam Devrimi ilkelerine bağlılık mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, İslami Devrim’in temel ilkeleri ve değerlerine bağlı kalarak vatan, İran halkı ve İslami düzeninden yana olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü dolayısıyla yayınlanan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti'nin ana stratejisi, herhangi bir sultacılığı kabul etmeksizin tüm dünya ile karşılıklı saygı kapsamında barışçıl ve çok taraflı ilişkiler kurmaktır.” ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada, “Büyük İran halkı, yıllarca sürdüren direnişinin yanı sıra izzeti ve birliğiyle, İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümünü sayısızca yapılan komplolar ve düşmanlıklara rağmen kutlamaktadır.” belirtildi.