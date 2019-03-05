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5 Mart 2019 - 11:15

Irak'tan uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonlarına sınırlama

Irak'tan uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonlarına sınırlama

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bu ülkede yüreteceği operasyonların sınırlı oldğunu bildirdi.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bu ülkedeki operasyonlarının sınırlı olduğunu açıkladı.

Buna göre, söz konusu kuvvetler ancak Bağdat hükümetiye anlaştığı takdirde Irak’ta kara ve hava operasyonu yapabilirler.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Anbar vilayetinin batısında ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından herhangi bir operasyon yapılmadığı ve tüm operasyonların Irak kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü belirtildi.

News Code 1877104
Ruya FEREYDUNI

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