Irak'tan uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonlarına sınırlama

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bu ülkedeki operasyonlarının sınırlı olduğunu açıkladı.

Buna göre, söz konusu kuvvetler ancak Bağdat hükümetiye anlaştığı takdirde Irak’ta kara ve hava operasyonu yapabilirler.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Anbar vilayetinin batısında ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından herhangi bir operasyon yapılmadığı ve tüm operasyonların Irak kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü belirtildi.